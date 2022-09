Con l’inizio del mese di settembre, in casa Catania SSD scatta ufficialmente il conto alla rovescia verso la prima giornata di campionato, che partirà il prossimo 18 settembre. La società rossazzurra è pronta a lanciare la campagna abbonamenti per le gare casalinghe, che sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa domani mattina alle 12 e già c’è chi sogna un boom di tessere sottoscritte e un possibile record di categoria, sulla scia di quanto accaduto in passato anche per altre piazze siciliane che hanno vissuto vicende simili a quella catanese, per poi ripartire con l’entusiasmo di un nuovo progetto e risalire la china come spera di fare anche Ross Pelligra .

Con l’inizio del mese di settembre, in casa Catania SSD scatta ufficialmente il conto alla rovescia verso la prima giornata di campionato, che partirà il prossimo 18 settembre. La società rossazzurra è pronta a lanciare la campagna abbonamenti per le gare casalinghe, che sarà presentata ufficialmente in conferenza stampa domani mattina alle 12 e già c’è chi sogna un boom di tessere sottoscritte e un possibile record di categoria, sulla scia di quanto accaduto in passato anche per altre piazze siciliane che hanno vissuto vicende simili a quella catanese, per poi ripartire con l’entusiasmo di un nuovo progetto e risalire la china come spera di fare anche Ross Pelligra.

Nell’ultimo giorno di calciomercato dei professionisti, il Catania SSD si prepara a mettere a segno un nuovo colpo, con l’arrivo di Michele Somma, che ha rescisso con il Palermo per rafforzare la difesa rossazzurra. L’ennesimo nome di spessore per la rosa guidata da Giovanni Ferraro, che avrà a disposizione numerose alternative per la formazione titolare, potendo usufruire di quasi due squadre, con elementi intercambiabili tra loro in diversi casi, senza dover per forza pensare di avere a disposizione solo undici titolarissimi.