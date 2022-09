«Fortunatamente si tratta di una tabaccheria dov'è capitato spesso di avere delle belle vincite. Ne sono capitate due negli ultimi tre mesi e sono capitate a nostri clienti, che ce lo hanno detto, volendo condividere questa gioia con noi. Siamo ben felici quando capita a loro, perché sono persone che giornalmente ci danno il loro contributo». Giusi Laudani, responsabile della tabaccheria delle Porte di Catania esprime la sua felicità per l'ultimo incasso di 200mila euro registrato nella sua ricevitoria. La dea bendata, infatti, sembra essere ormai di casa nella tabaccheria del centro commerciale Porte di Catania dove, da maggio a luglio, si sono registrate due grosse vincite da 50 e 200mila euro.

L’ultima, la più consistente, risale al 20 luglio scorso ma ufficialmente la notizia è arrivata al titolare dell’esercizio commerciale solo ieri. A regalare la somma a un cliente abituale, come ha raccontato questa mattina ai nostri microfoni la responsabile, un Gratta e vinci Super 7 e mezzo da 3 euro. Il fortunato giocatore si è subito presentato in tabaccheria per ringraziare del regalo ricevuto. All’apertura dell’attività era stata registrata un’altra grossa vincita da 500mila euro. «Nel primo anno abbiamo registrato l'incasso di un premio importante - continua - In quel caso non ci è stato detto, è arrivata la notifica, come sempre, a due mesi dalla vincita». E intanto i riflettori restano puntati su jackpot del Superenalotto che ha raggiunto cifre da capogiro. «Questo è un periodo particolare. Si aspetta la mega vincita da 267 milioni di euro. Speriamo che anche questa possa capitare da noi», conclude la responsabile.