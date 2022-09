Tredici grammi di crack e pochi di marijuana e cocaina sono stati sequestrati dalla polizia a un 26enne di Catania. Gli agenti sono intervenuti nel quartiere Librino, al dodicesimo piano di un immobile. Ad attirare le forze dell'ordine, impegnate in una più generale attività di controllo del territorio, è stato il via vai di gente lungo le scale. Nel corso della perquisizione è stato sequestrato anche un bilancino di precisione e il materiale per confezionare le dosi. Il 26enne è stato arrestato.