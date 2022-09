Due minorenni sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti ieri sera nel quartiere catanese di San Cristoforo. Gli agenti, dopo avere notato un motociclo con i due giovani a bordo, hanno imposto l'alt ma il conducente ha accelerato cercando di eludere il controllo. Una volta bloccati, i ragazzi hanno opposto resistenza, ricevendo man forte dalla madre di uno dei due e dal fratello dell'altro. Questi ultimi sono stati a loro volta denunciati per resistenza, oltraggio e minacce a pubblico ufficiale. Durante le fasi di identificazione un gruppo di persone ha cercato di contrastare l'operazione e per questo è stato necessario l'intervento di altri equipaggi.