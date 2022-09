Con la presentazione ufficiale della campagna abbonamenti, il Catania SSD ha sciolto alcuni dei dubbi legati agli argomenti più discussi negli ultimi giorni. La società rossazzurra ha risolto e superato alcune problematiche burocratiche che sembravano poter fare slittare la vendita delle tessere a lunedì prossimo e già da oggi alle 14 i tifosi rossazzurri possono liberamente acquistarle per assicurarsi un posto sugli spalti dello stadio Angelo Massimino, per le partite casalinghe del campionato di Serie D 2022/23.

La prima tra le mura amiche dovrebbe davvero essere il 25 settembre, come richiesto dal club guidato da Ross Pelligra per avere ancor più tempo a disposizione per completare i lavori sul manto erboso. Questa la richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti del Catania SSD, che vuole provare ad arrivare a un primato di vendita degli abbonamenti e per questo ha lanciato cifre popolari per ognuno dei settori dello Stadio.

L’abbonamento in curva a prezzo intero costerà 65 euro, mentre per il ridotto ne basteranno solo 50. In tribuna B si va dai 125 standard ai 100 per il ridotto, in tribuna A le due fasce saranno di 225 e 180 euro, mentre in Elite il costo sarà di 400 euro in entrambi i casi.

Per sottoscrivere l’abbonamento sarà obbligatorio avere la card We Catania, che permetterà ai sostenitori rossazzurri di acquistare le tessere attraverso il circuito Ticketone. Alla conferenza di presentazione della campagna abbonamenti, ospitata dal President Park Hotel di Aci Castello, hanno partecipato il presidente del Catania SSD, Ross Pelligra, il direttore generale, Luca Carra, e il vicepresidente e amministratore delegato rossazzurro, Vincenzo Grella.