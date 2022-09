Perché è difficile fare impresa al sud? Perché alcune realtà produttive preferisco lasciare Catania? Perché le imprese non assumono? A questi ed altri interrogativi ha risposto Pietro Agen, già presidente della Camera di Commercio etnea ed esponente di Confcommercio, ieri sera ospite de La Sicilia che verrà in onda su Sestarete Tv canale 81. Durante l'intervista in studio, Agen ha detto la sua sul commercio in Sicilia e sulle politiche che bisognerebbe intraprendere per le realtà produttive. Allo stesso tempo ha indicato quelle che sono, a suo avviso, le priorità per favorire gli investimenti sul territorio. Turismo e non solo. Spazio anche alle questioni riguardanti i trasporti e alle carenze infrastrutturali. «Un politico intelligente deve ragionare per fare le cose che cambieranno questa terra per i suoi figli - spiega Agen - Non si possono risolvere i problemi in cinque o dieci anni in Sicilia, si tratta di promesse elettorali che non servono a niente».