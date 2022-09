Un inizio da record sulla scia delle aspettative per quel primato che in tanti sperano che il Catania SSD possa segnare in vista dell’inizio della sua prima stagione di vita e, soprattutto del primo campionato in Serie D, dove nel recente passato Bari e Palermo sono riusciti a staccare oltre 10000 tessere. La campagna abbonamenti dei rossazzurri è iniziata con il vento in poppa e ieri in sole sette ore sono state ben 2532 le sottoscrizioni dei tifosi e questo lascia pensare che entro la giornata di lunedì si possano toccare numeri difficilmente ipotizzabili per qualunque altra società.

Un inizio da record sulla scia delle aspettative per quel primato che in tanti sperano che il Catania SSD possa segnare in vista dell’inizio della sua prima stagione di vita e, soprattutto del primo campionato in Serie D, dove nel recente passato Bari e Palermo sono riusciti a staccare oltre 10000 tessere. La campagna abbonamenti dei rossazzurri è iniziata con il vento in poppa e ieri in sole sette ore sono state ben 2532 le sottoscrizioni dei tifosi e questo lascia pensare che entro la giornata di lunedì si possano toccare numeri difficilmente ipotizzabili per qualunque altra società.

Il club di Ross Pelligra ha restituito entusiasmo a città e tifosi e adesso punta dritto la prima di campionato del 18 settembre, con la consapevolezza che ci sarà ancora qualcosa da registrare e che si giocherà presumibilmente lontano dal Massimino, come richiesto dal Catania SSD, ma con il preciso intento di mettere una base solida per l’esordio davanti al pubblico amico di domenica 25.

Intanto la società rossazzurra continua a lavorare anche per completare la rosa, concentrandosi su svincolati di lusso come l’ex centrocampista del Palermo Michele Somma, che ha lasciato la maglia rosanero per accettare la scommessa propostagli dal club etneo.