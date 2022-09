I carabinieri hanno tratto in arresto un 38enne catanese poiché responsabile di evasione e di false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale. Nella circostanza i militari, impegnati durante la notte in un servizio di controllo del territorio nella zona di piazza Stazione Acquicella hanno notato due uomini fermi all’esterno di un’autovettura , che alla vista degli operanti, hanno manifestato un immediato atteggiamento d’agitazione.

I carabinieri hanno tratto in arresto un 38enne catanese poiché responsabile di evasione e di false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale. Nella circostanza i militari, impegnati durante la notte in un servizio di controllo del territorio nella zona di piazza Stazione Acquicella hanno notato due uomini fermi all’esterno di un’autovettura, che alla vista degli operanti, hanno manifestato un immediato atteggiamento d’agitazione.

È scattato quindi il controllo, durante il quale uno dei due ha affermato di essere sprovvisto di documenti di riconoscimento. L'uomo ha fornito delle generalità, mostrando tuttavia più di un’incertezza. Questo dettaglio ha immediatamente ingenerato sospetto dei carabinieri, che hanno quindi effettuato verifiche più approfondite, a seguito delle quali è emerso come l’uomo, con precedenti penali, fosse gravato dagli inizi di agosto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, per maltrattamenti in famiglia.

I militari, su diposizione dell’Autorità giudiziaria, hanno pertanto ricondotto 38enne presso il proprio domicilio, ripristinando la continuazione del provvedimento cautelare. L’altra persona controllata, sempre di 34 anni, è stata invece trovata in possesso di 0,3 grammi di crack e quindi stata segnalata.