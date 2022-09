La campagna abbonamenti del Catania SSD continua a volare e in meno di 48 ore ha superato quota cinquemila tessere acquistate, puntando subito addirittura il doppio della soglia raggiunta in virtù delle card “We Catania” sottoscritte finora. Considerando quindi i limiti attuali legati ai posti disponibili per l’agibilità dei vari settori del Massimino, ci si avvicina comunque ad ampie falcate al record segnato da Bari e Palermo negli anni scorsi per il campionato di Serie D. Di conseguenza, quando verranno superate le problematiche dell’impianto di gioco dei rossazzurri, sembra scontato che il primato assoluto di abbonamenti verrà fatto segnare proprio dai tifosi etnei.