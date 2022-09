«Una scelta di parte e non di partito». È questa la richiesta che la Chiesa catanese, tramite il suo massimo rappresentante, cioè l'arcivescovo metropolita Luigi Renna , rivolge alla politica nazionale e regionale. In vista delle elezioni e dell'appuntamento del 25 settembre, si chiede di « guardare alle esigenze degli ultimi ». Il messaggio arriva dopo la prima diffusione del documento intitolato Non possiamo tacere - discernimento comunitario di fedeli laici della Diocesi di Catania.

«Una scelta di parte e non di partito». È questa la richiesta che la Chiesa catanese, tramite il suo massimo rappresentante, cioè l'arcivescovo metropolita Luigi Renna, rivolge alla politica nazionale e regionale. In vista delle elezioni e dell'appuntamento del 25 settembre, si chiede di «guardare alle esigenze degli ultimi». Il messaggio arriva dopo la prima diffusione del documento intitolato Non possiamo tacere - discernimento comunitario di fedeli laici della Diocesi di Catania.

Un forte richiamo, a tutte le forze, ma anche ai bisognosi affinché il voto non venga barattato con «pacchi di pasta o in cambio di cinquanta euro». Niente ipocrisie, quindi. Critico anche il pensiero nei confronti dei sistemi elettorali che hanno creato uno scollamento tra eletti e territori. «Le liste bloccate - ha sottolineato Renna - fanno comodo». Occorre infatti uno stimolo. Per questo il pensiero della Chiesa non sposa né il centrodestra né il centrosinistra «e mentre ci siamo critici anche verso il centro». Sguardo rivolto ai cattolici, quindi. A tutti senza dare indicazioni o esprimere preferenze. «Il vescovo non ha truppe cammellate. Il tempo dei comitati civici è finito - prosegue Renna - Non verrà più una forza dall'esterno ma bisogna intervenire dall'interno».

Un evidente invito a fare di più con l'impegno in primo piano per «tutte le persone di buona volontà». Al centro la dignità dell'essere umano senza distinzione di sesso, razza o religione per una comunità aperta. Alla base l'essere cristiani «senza rassegnazioni per realizzare città dove ognuno svolge la sua parte», chiosa l'arcivesoco, e creare così un nuovo umanesimo.