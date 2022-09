I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 55enne , sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti , che alla vista delle forze dell'ordine temporeggiava nell’aprire la porta di casa. Il 55enne avrebbe cercato di disfarsi di alcune bustine in cellophane contenente dello stupefacente, lanciate dalla finestra posta sul retro dello stabile. I carabinieri sono riusciti immediatamente a recuperare gli involucri. Sono stati rinvenuti 43 grammi di cocaina , 3,60 grammi di crack e 40 grammi di marijuana, suddivisi in varie dosi, nonché un bilancino di precisione.

Dopo aver perquisito la casa è stato trovato ulteriore materiale utile allo spaccio di droga, ossia bustine per il confezionamento delle dosi, due walkie talkie e 550 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato presso la casa circondariale di Noto, su disposizione dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto.