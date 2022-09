Un 40enne di Bronte è stato arrestato dai carabinieri di Adrano con l'accusa di atti persecutori e violazione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. I militari si sono mossi in seguito a una chiamata arrivata al 112, il numero unico di emergenza. Al loro arrivo hanno trovato il 40enne intento a suonare con insistenza al citofono di una palazzina. Dagli approfondimenti è stato appurato che all'uomo era stato comminato il divieto di avvicinamento alla ex compagna, che abita nello stabile all'esterno del quale il 40enne si trovava. La donna ha confermato di essere vittima di atti persecutori. All'interno dell'auto dell'uomo sono stati trovati anche un binocolo e un dispositivo gps per spiare la vittima. L'autorità giudiziaria ha aggravato la misura disponendo i domiciliari.