Un'auto ha preso fuoco in via Pietra dell’Ova, all’altezza dello svincolo per Canalicchio del viale Mediterraneo a Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno lavorando alle operazioni di spegnimento del rogo della macchina e che hanno già messo in sicurezza l'intera aerea. Nel tratto interessato, il traffico ha subito dei forti rallentamenti.