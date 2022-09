Il campionato di Serie D partirà tra poco più di dieci giorni, ma le attenzioni dei tifosi rossazzurri si concentrano soprattutto sulla campagna abbonamenti. La vendita delle tessere We Catania continua a volare e ormai è stata praticamente raggiunta la soglia limite che si sognava di toccare e superare al termine della campagna abbonamenti, con quasi 10mila sostenitori che hanno già dimostrato di credere nel progetto di Ross Pelligra . Molti altri attendono il via libera per approfittare dell’extra soglia che dovrebbe permettere alla società rossazzurra di andare ben oltre il primato fatto segnare negli anni scorsi da Bari e Palermo e addirittura ipotizzare di puntare quota 11mila se non di più .

Proprio in quest’ottica continuano i lavori al Massimino, dove non c’è la necessità di rinnovare solo il terreno di gioco ma anche di apportare delle modifiche nei vari settori dello stadio oltre che in termini di sicurezza dell’impianto. Ci saranno altri tre preziosissimi giorni in più per mettersi in linea da tutti i punti di vista, poiché la seconda giornata di campionato è stata posticipata da domenica 25 a mercoledì 28 settembre, e questo dovrebbe consentire al club etneo di disputare la prima partita tra le mura amiche con uno stadio esplosivo, che riporterebbe alla memoria le partite giocate dal vecchio Calcio Catania in un passato che nessun tifoso riuscirà mai a cancellare.