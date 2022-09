È di una persona morta il bollettino dell'ultimo incidente stradale avvenuto nel territorio etneo. Il sinistro, secondo quanto verificato, è avvenuto alle 3.30 della notte scorsa lungo la strada statale 114 Orientale sicula, nei pressi della rotonda che conduce all'ospedale Cannizzaro. Una macchina, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. Non c'è stato nulla da fare per la persona che si trovava alla guida del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Acireale.