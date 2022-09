« Ho ritrovato la macchina con i vetri spaccati e la parte dell'accensione tranciata : ci sono circa 5000 euro di danno , senza contare le cose personali che avevo all'interno». Un lieto fine ma solo in parte per Giovanni - nome di fantasia - che a MeridioNews racconta la sua disavventura iniziata stamattina, quando non ha ritrovato più la sua Volksvagen T-Roc che aveva parcheggiato ieri sera in via Valle allegra , a Gravina di Catania. L'auto è stata ritrovata stamane dai carabinieri «dopo la mia segnalazione - continua - Stamattina mi sono ricordato che avevo il gps che mi segnalava la posizione . I carabinieri l'hanno ritrovata in via Jugan. L'auto era in pessime condizioni, all'interno avevo diversi oggetti , compreso il seggiolone di mio figlio, un oggetto dal valore non indifferente».

«Ho ritrovato la macchina con i vetri spaccati e la parte dell'accensione tranciata: ci sono circa 5000 euro di danno, senza contare le cose personali che avevo all'interno». Un lieto fine ma solo in parte per Giovanni - nome di fantasia - che a MeridioNews racconta la sua disavventura iniziata stamattina, quando non ha ritrovato più la sua Volksvagen T-Roc che aveva parcheggiato ieri sera in via Valle allegra, a Gravina di Catania. L'auto è stata ritrovata stamane dai carabinieri «dopo la mia segnalazione - continua - Stamattina mi sono ricordato che avevo il gps che mi segnalava la posizione. I carabinieri l'hanno ritrovata in via Jugan. L'auto era in pessime condizioni, all'interno avevo diversi oggetti, compreso il seggiolone di mio figlio, un oggetto dal valore non indifferente».

Per Giovanni questo è il secondo furto nel giro di sei mesi. «La prima volta mi hanno rubato un'Audi, sempre in via Valle allegra - fa notare - Si tratta di una zona trafficatissima di Gravina di Catania ma, nonostante tutto, i furti si ripetono». L'uomo adesso è deciso a segnalare la cosa sui canali di comunicazione del Comune. «I casi hanno riguardato anche altri residenti. In più, oltre ai furti dobbiamo fare i conti con la sosta selvaggia delle auto - conclude - ma i controlli latitano, non si vedono vigili urbani».