L’avvicinamento al campionato di serie D per il Catania SSD è condito anche da sedute di lavoro a porte aperte solo per la stampa come quella odierna. Anche i tifosi rossazzurri sperano di poter assistere presto agli allenamenti della squadra guidata da Giovanni Ferraro, ma intanto hanno praticamente acquistato tutte le 9700 tessere We Catania che permetteranno di fare sold-out di abbonamenti per la cifra di attualmente disponibile.

Nel giro di qualche giorno si dovrebbe avere l’ok per proseguire oltre questa soglia e puntare al superamento del record di vendita segnato negli anni scorsi da Palermo e Bari, considerando che i lavori al Massimino vanno avanti da giorni e dureranno almeno per altre tre settimane, in tempo per la prima sfida casalinga in campionato del Catania SSD, prevista per mercoledì 28 settembre. Intanto si muove ancora qualcosa sul mercato, con la società rossazzurra che ieri sera ha ufficializzato l’arrivo di Simone Buffa, ex centrocampista di Parma, Trapani e Acireale