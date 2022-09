Ignoti sono entrati, dopo avere forzato la porta, nei locali del Giardino di Scidà a Catania. Il bene confiscato alla mafia diventato sede delle associazioni Siciliani Giovani e Arci Catania. Chi si è introdotto nei hanno portato via il denaro ricavato dalle iniziative di autofinanziamento, ha svuotato il frigorifero rovistato nella redazione de I Siciliani Giovani e sparso un po' di cose per il giardino. «Non c'è bisogno che veniate qui a rubate perché tutto quello che trovate qua dentro è già vostro», ha commentato ai microfoni del gruppo Rmb Matteo Iannitti de I Siciliani Giovani. «Invitiamo chi ha rubato a tornare di giorno, quando troverà i volontari - hanno aggiunto gli attivisti - Siamo certi che non si tratta di un'intimidazione perché conosciamo le situazioni di disagio che ci sono in città».