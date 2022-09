Schiaffi, calci, tirate di capelli, insulti . Il tutto in quello che un tempo era considerato uno dei salotti buoni della città di Catania e che invece si tramuta in palcoscenico per manifestazioni di degrado e violenza. Le immagini, pubblicate sui social network, ritraggono l'ennesima rissa a piazza Europa a Catania. A confrontarsi in questo caso sono state alcune ragazze che in orario serale si sono picchiate per diversi minuti, tra una folla di spettatori , molti dei quali a bordo di motorini.

La scena, ripresa con uno dei cellulari, racconta le croniche difficoltà delle istituzioni nel controllare il territorio, non solo nelle zone periferiche ma anche in pieno centro. Le denunce sullo stato di abbandono di piazza Europa non si contano più: in alcuni casi sono state formalizzate anche alle forze dell'ordine, ma non hanno prodotti effetti concreti per quanti vivono lo spazio a ridosso del lungomare. Come nel caso delle segnalazioni riguardanti un tombino pericolante che già a settembre 2021 aveva causato il ferimento di un ragazzo e che a distanza di un anno non è stato sostituito, nonostante i solleciti dei residenti.

A ciò si aggiungono i ciclomotori che scorrazzano incuranti dei pedoni e dei bambini intenti a giocare in uno dei pochi spazi aperti della città, i parcheggi selvaggi e le sempre più ricorrenti risse. Abitudini che hanno fatto di piazza Europa il biglietto di visita di una città che, complice anche l'assenza di una guida amministrativa e politica, sembra sempre più abbandonata a se stessa.