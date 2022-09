La possibilità di acquistare gli abbonamenti per le partite casalinghe del Catania SSD arriverà presto al tetto massimo attualmente raggiungibile, probabilmente già all’inizio della prossima settimana, ma le sottoscrizioni delle tessere We Catania che permetteranno di accedere ai servizi legati al club rossazzurro oltre a dare la possibilità di abbonarsi vanno avanti in modo inarrestabile. Ieri sera infatti è stato abbattuto il muro delle 10mila card e questo fa pensare che si potrebbe puntare anche una quota vicina alle 15mila unità se si considera che la campagna abbonamenti resterà aperta ancora per alcune settimane, probabilmente fino all’inizio del mese di ottobre.