L'attesa è finita, da oggi per il Catania SSD inizia il conto alla rovescia verso la prima giornata del campionato di Serie D. Come previsto, dopo la richiesta ufficiale della società rossazzurra, la partita d'esordio verrà giocata in trasferta domenica 18 settembre alle 15. Secondo le indiscrezioni trapelate, la formazione allenata da Giovanni Ferraro sarà ospite del Ragusa, per un primo turno già ad altissima tensione. Queste le altre partite delle squadre del Girone I, in programma il 18 settembre: Città di Acireale-Cittanova, Trapani-Mariglianese, Lamezia Terme-Canicattì, Licata-Castrovillari, Santa Maria Cilento-Locri, Real Aversa-Paternò, San Luca-Vibonese, Sancataldese-Città di Sant'Agata.

Al momento, per i rossazzurri seconda giornata prevista mercoledì 21 settembre al Massimino contro il San Luca, la terza a Licata il 28 settembre, la quarta il 2 ottobre in casa contro la Vibonese, la quinta ancora al Massimino il 5 ottobre contro il Castrovillari. Sfida prevista il 27 novembre in casa contro l'Acireale alla tredicesima, il 21 dicembre big-match interno contro il Trapani alla diciassettesima.