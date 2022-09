È stato trovato stamane in una pozza di sangue all'interno della sua casa di via San Giuseppe, ad Aci Catena. L'uomo, un 83enne del posto, sarebbe deceduto nella notte. Secondo le prime ricostruzioni, dopo la morte della moglie, avvenuta qualche anno fa, aveva preferito vivere da solo in casa, rifiutando l'assistenza dei figli, nonostante fosse sofferente.