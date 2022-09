È l'ora del popolo. Questo il nome scelto dall'imprenditore Riccardo Tomasello per lanciare il suo nuovo movimento politico. Obiettivo la fascia tricolore da sindaco di Catania. Tomasello, noto per essere stato alla guida del comitato dei festeggiamenti della festa di Sant'Agata , ha lanciato la propria candidatura durante un evento tenutosi sabato in via Idria. « Vi comunico il desiderio di candidarmi a sindaco della città di Catania - scrive in un post Tomasello - Il sindaco del popolo, insieme alla lista di candidati al consiglio comunale che rappresenteranno la mia squadra; non l'uomo solo al comando, ma una leale comunità umana che desidera il cambiamento, una rivoluzione pacifica per consegnare al popolo la sua sovranità. Amo il popolo, desidero servirlo con umiltà e considerazione, nessuna voce resterà inascoltata, sarò il sindaco di tutti, che compie la volontà del popolo».

Tomasello, classe 1978, è originario di Paternò ma da oltre vent'anni vive a Catania. Appassionato di arte antica è impegnato nel settore dei vini e nel sociale attraverso l'inserimento di soggetti svantaggiati nelle proprie cooperative. In passato ha collaboratore con l'ormai ex sindaco di Catania Salvo Pogliese come responsabile del polo museale del sito fieristico Le Ciminiere in occasione dell'anniversario dello sbarco delle forze alleate in Sicilia durante la seconda guerra mondiale. Nel 2013 Tomasello si candidò al Consiglio comunale nella lista Tutti per Catania a sostegno di Raffaele Stancanelli.