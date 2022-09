Intervento dei vigili urbani a Gravina di Catania per liberare alcuni garage e un appartamento occupati abusivamente. Gli immobili sono di proprietà del Comune. Per gli occupanti è scattata la denuncia alla procura della Repubblica. All'interno dei locali sono stati trovati diversi mezzi risultati rubati e un cane tenuto in cattive condizioni igienico-sanitarie. «La lotta all'illegalità sul territorio comunale è costante. Ogni giorno - dichiara il comandante della polizia municipale di Gravina Michele Nicosia - presidiamo il territorio comunale per contrastare atti criminosi. Siamo orgogliosi di aver riconsegnato al comune degli immobili da anni occupati abusivamente».