Per il Catania SSD non è un giorno qualunque, perchè oggi si presentano ufficialmente sia la prima squadra allenata da Giovanni Ferraro che le maglie che verranno indossate durante il campionato dalla formazione rossazzurra. Sarà un momento emozionante, con una manifestazione in pompa magna ospitata dallo stadio Angelo Massimino, condotta dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, che con Catania ha sempre avuto un grande feeling sin da bambino non solo per il legame che ha avuto con la piazza il padre Gianni.

Nel frattempo a Ragalna si continua a fare sul serio, in vista della prima giornata di campionato, che domenica vedrà i rossazzurri in campo a Ragusa, con la consapevolezza che sarà vietato sbagliare da subito, facendo dimenticare lo scivolone di inizio stagione in Coppa Italia. Adesso la rosa verrà sfoltita di un paio di unità e sembra difficile che ci siano grossi colpi di scena nelle prossime 48 ore, quando si chiuderà definitivamente il mercato di Serie D, nella giornata di giovedì 15 settembre. Con il pensiero rivolto già alla partita in programma domenica 18 settembre in casa degli iblei, il club etneo si appresta a vivere la festa di oggi, che verrà seguita a partire dalle 17:30 con collegamenti su Radio Fantastica e Sestarete TV (canale 81 digitale terrestre).