Quattro auto parcheggiate in strada lungo via Sassari, nel quartiere Borgo-Sanzio, hanno preso fuoco nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11.30. A essere messo in pericolo dalle fiamme è stato anche il parco Falcone, che si trova proprio a ridosso dell'area interessata dal rogo che ha danneggiato le quattro macchine in sosta.