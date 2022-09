Non c'è nemmeno il citofono ma una piccola campana in ghisa. Così bisognava annunciare la propria presenza a casa di Salvatore Laudani, l'avvocato di 83 anni morto dopo il ricovero all'ospedale San Marco di Catania in seguito a un tentativo di rapina. Un caso che lascia ancora tante domande senza risposte. Laudani viveva a Franchetto, frazione di Castel di Iudica, nel Catanese. Un borgo quasi fantasma con poche anime che si muovono tra terreni aridi e pochi alberi. La casa di Laudani è una delle prime e si trova proprio a ridosso della strada provinciale. Sul cancello un foglio indica che l'abitazione è sotto sequestro e, all'esterno, di quanto accaduto nella notte tra il 4 e il 5 settembre resta solo un guanto in lattice, probabilmente utilizzato dalle forze dell'ordine per effettuare i rilievi.