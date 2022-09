Una giornata che non può essere considerata come tutte le altre e che certamente i tifosi rossazzurri sperano possa entrare di diritto nella storia del calcio a Catania. Con la presentazione della prima squadra e delle maglie ufficiali da gara di questa sera, il Catania SSD ha compiuto il primo atto di una stagione in cui si punta a riportare i colori rossazzurri subito tra i professionisti, facendo leva non solo sui grandi nomi che arricchiscono la rosa a disposizione di Giovanni Ferraro ma anche e soprattutto sul progetto dirigenziale di Ross Pelligra.

C’era grande entusiasmo oggi pomeriggio sugli spalti dello Stadio Angelo Massimino, dove circa quattromila persone hanno assistito alla festa rossazzurra presentata dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, e dalla catanesissima Chiara Giuffrida, che hanno lanciato uno per uno l’ingresso dei giocatori della formazione etnea e dello staff tecnico rossazzurro, dando il là poi a quello delle maglie che verranno indossate durante il campionato che per il Catania SSD scatterà domenica 18 settembre a Ragusa. Un momento emozionante, che non fa certamente passare in secondo piano quanto anche domani andrà di scena a Ragalna, dove si continua a lavorare per farsi trovare pronti ai nastri di partenza del Girone I di Serie D.

Il conto alla rovescia è iniziato e tra poco più di 100 ore Litteri e compagni saranno protagonisti dell’esordio in campionato, con l’obiettivo di dimostrare subito di volerlo ammazzare, ma con la consapevolezza che ogni partita sarà una battaglia da affrontare e vincere con fatica e sacrificio, senza pensare erroneamente che tutto sarà più semplice solo per il nome e il blasone della piazza che si rappresenta.