Un 19enne e un minorenne sono stati arrestati dai carabinieri la notte scorsa per il tentato furto di un motorino. I militari sono intervenuti intervenuti a Catania, nel quartiere Ognina. I due giovani stavano armeggiando vicino a un ciclomotore ed erano riusciti a rompere il bloccasterzo e la carenatura del mezzo, e stavano provando ad avviarlo tramite i cavi elettrici. Bloccati, sono stati dichiarati in stato di arresto. Il gip per il tribunale ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il 19enne, mentre per il minore il giudice del tribunale per i minori ha previsto i domiciliari in una comunità.