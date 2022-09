La festa organizzata ieri sera dal Catania SSD ha trasmesso ulteriore entusiasmo ai tifosi presenti sugli spalti dello Stadio Angelo Massimino. Com’è sempre accaduto nella storia della vecchia società le curve hanno rappresentato ancora una volta il cuore pulsante del tifo rossazzurro , ma stavolta il settore maggiormente gremito e pieno in ogni ordine di posto disponibile è stato la tribuna A, che vista dal campo ha regalato un colpo d’occhio eccezionale ai protagonisti del momento.

Staff tecnico, dirigenziale e prima squadra hanno sfilato sul rettangolo di gioco del Massimino durante la presentazione condotta da Gianluca Di Marzio e Chiara Giuffrida, che hanno chiamato uno per uno tutti i componenti della rosa. Una serata che ha regalato ulteriore adrenalina ai giocatori allenati da Giovanni Ferraro, che presto indosseranno le maglie presentate in chiusura e lo faranno già domenica 18 settembre nel primo match di campionato, in casa del Ragusa.

Due le divise svelate al momento, mentre la terza maglia dovrebbe essere presentata più avanti. Già tanti gli sponsor che spiccano sulla prima e la seconda e non è passata inosservata anche la presenza della "Funivia dell’Etna" guidata dal Gruppo Russo Morosoli, che in passato è stato spesso accostato sia al vecchio Calcio Catania che alla rinascita dei colori rossazzurri, stringendo ora una sinergia come partner del nuovo club guidato da Ross Pelligra.