Un operaio di 38 anni è caduto dall'impalcatura che lui stesso avrebbe realizzato nell'abitazione del figlio. Dopo l'impatto, per lui non c'è stato nulla da fare. È successo in via Acquicella a Catania. Da quanto emerso dalle indagini degli investigatori, stava operando da solo e non sarebbe stato in possesso di alcuna autorizzazione per allestire il ponteggio utile a effettuare i lavori di ristrutturazione.