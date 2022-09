Nelle prossime 72 ore le attenzioni di tutto l’ambiente rossazzurro si concentreranno esclusivamente sulla partita d’esordio del Catania SSD in campionato. Domenica 18 settembre i rossazzurri saranno ospiti del Ragusa , per una sfida attesissima sia dai tifosi etnei che dalla stessa società iblea, che oggi ha messo in vendita i tagliandi per assistere alla partita.

Nel frattempo l’entusiasmo per il nuovo Catania cresce sempre in modo esponenziale, come confermano gli ormai 7500 abbonamenti acquistati dai sostenitori rossazzurri e le 11500 card We Catania sottoscritte finora. In casa rossazzurra Giovanni Ferraro continua a studiare la formazione da schierare nel primo turno, considerando che le incognite sono certamente tante anche in avanti. Da sciogliere subito il ballottaggio tra Sarao e Litteri nel ruolo di attaccante centrale, mentre non ci sono dubbi sull’impiego di De Luca sugli esterni dal primo minuto.

Appare scontato anche l’utilizzo di Lodi in cabina di regia a illuminare le giocate degli attaccanti rossazzurri, mentre a guidare la difesa sarà Lorenzini. Domani alle 13:00 l’allenatore del Catania SSD sarà protagonista della conferenza stampa pre-partita in programma allo stadio Angelo Massimino e risponderà alle domande dei giornalisti presenti.