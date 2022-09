«Adesso eccoci tutti qui, pronti a ricordarti», sono state le parole della figlia, che ha voluto ricordare il padre Salvatore Laudani come una figura riservata e che non amava il clamore, alla fine del funerale svolto nella chiesa Madre, Maria ss Immacolata di Belpasso. L'83enne, originario proprio della città scacchiera dell'Etna, abitava a Franchetto, frazione di Castel di Iudica, è morto in ospedale dopo un tentativo di rapina avvenuta nella notte tra il 4 e 5 settembre. I ladri, non è chiaro quante persone, potrebbero essere entrati da una porta secondaria, ma non si esclude che abbiano potuto accedere da una parte senza protezione, attorno all'abitazione.