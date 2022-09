L'esperienza da sindaco, il rapporto con la Regione, i problemi affrontati in questi anni di esperienza da primo cittadino di San Gregorio di Catania. E ancora il problema dei rifiuti, i trasporti, la promozione del territorio. Sono stati i temi principali affrontati ieri sera con Carmelo Corsaro, candidato con la Lega Prima l'Italia, ospite del programma La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv canale 81. Insieme a Corsaro è stato fatto il punto della situazione sulle difficoltà che i Comuni affrontano nel garantire il servizio di raccolta e smaltimento della spazzatura ma anche l'inevitabile conseguenza dell'aumento della tassa sui rifiuti da riscuotere. Attenzione pure ai collegamenti tra i centri di provincia e la città. «Abbiamo bisogno di portare le istanze dei territori anche a Palermo per farle diventare, dove possibile, norme da applicare per la semplificazione della quotidianità dei cittadini», ha sottolineato Corsaro durante l'intervista.