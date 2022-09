Scuole, strade, la gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ma anche la forza dell'esperienza da sindaco. I problemi legati alle lungaggini burocratiche. Sono questi i temi dell'intervista rilasciata da Pippo Ferrante, candidato con Azione all'Assemblea regionale siciliana, ospite de La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv - canale 81. Ferrante ha indicato quelle che sono, a suo avviso, le priorità per questo territorio leggendo la realtà alla luce del suo trascorso da primo cittadino di Adrano, nel Catanese. Oggetto di discussione anche la formazione per i giovani e il futuro occupazionale ma anche la questione rifiuti, centrale per un ente locale. «Nei rapporti tra Comuni e Regioni il problema principale è legato soprattutto alla burocrazia - ha dichiarato Ferrante nel corso dell'intervista - Su questo c'è molto da fare».