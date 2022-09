Nel percorso di avvicinamento all’esordio in campionato del Catania SSD, arriva la notizia che tutto il popolo rossazzurro sperava di poter ricevere già da qualche settimana. La capienza dei posti del Massimino è stata infatti quasi raddoppiata e, dai 9272 posti a disposizione fino alla giornata appena trascorsa, da oggi si potrà invece contare su i 16731 comunicati oggi dal club etneo . Il Catania SSD ha informato i suoi sostenitori attraverso una nota che le autorità competenti hanno rideterminato la capienza dello stadio, concedendo l’extrasoglia per ogni settore e portando così quella della tribuna A a 3231 e della tribuna B a 3375, con aumenti considerevoli anche in curva Nord, per un totale di 4875 posti, curva Sud 4500 e settore ospiti 750.

Una notizia che dà certamente ulteriore slancio alla campagna abbonamenti, per la quale considerando le quasi 12000 card We Catania sottoscritte adesso sarà più semplice immaginare di avvicinarsi a questi numeri anche per ciò che riguarda gli abbonamenti venduti, sfondando così di gran lunga il muro delle 10mila tessere e superando il record fatto segnare dal Palermo con 10400 unità circa. Sarà quindi un’ulteriore iniezione di fiducia per i giocatori allenati da Giovanni Ferraro, che nel frattempo si preparano alla trasferta di Ragusa, in programma domenica 18 settembre e sperano di poter bagnare l’esordio in campionato con i primi tre punti.