Sport, impianti sportivi e pratica sportiva. Ma anche i risvolti sociali e sulla salute dell'attività fisica. Orazio Arancio, candidato al Senato con il Partito democratico, ha affrontato questi e altri temi di estrema importanza ieri sera durante la puntata del programma La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv canale 81. Forte della sua esperienza da campione e alla luce dei compiti svolti negli anni sempre nel settore, Arancio ha illustrato quali politiche occorre attuare soprattutto a beneficio dei giovani. Lo sport, quindi, inteso come impegno sul territorio per trasferire educazione, sani principi, lavoro di squadra, combattere le diseguaglianze e per favorire l'inclusione sociale. «Porto avanti delle battaglie per la Sicilia che è nell'ultima posizione come numero di impianti sportivi pro capite. Questo - ha analizzato Arancio - ci rende la regione più sedentaria d'Italia con un tasso di sovrappeso tra i giovani di età compresa tra i 10 e i 15 anni che è il doppio rispetto alla media nazionale».