Fuori dagli schemi del centrodestra e del centrosinistra. Lontano dal Movimento 5 stelle. È il terzo polo che in Sicilia viaggia in solitaria e punta su lavoro, agricoltura e turismo. Sono stati questi i temi affrontati ieri sera con Carlo Cittadino, candidato con Azione Italia Viva all'Assemblea regionale siciliana. Ospite del programma La Sicilia che verrà in onda su Sestarete tv canale 81, Cittadino ha dato la sua chiave di lettura sulle problematiche regionali e sulla questione bilancio. Durante l'intervista non ha mancato di esaminare gli aspetti legati al reddito di cittadinanza e al mercato di lavoro in un territorio che registra un progressivo spopolamento e l'abbandono da parte dei giovani. Attenzione puntata pure sull'ambiente e sugli effetti del cambiamento climatico. «Il mio impegno è soprattutto per le persone che non hanno più fiducia nella politica, per quel 35 per cento di siciliani che va nemmeno andare a votare - ha detto Cittadino durante l'intervista - A loro mi rivolgo in modo particolare. In Sicilia serve un'inversione di marcia rispetto a quello che si è fatto finora».