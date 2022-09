È la vigilia di Ragusa-Catania SSD, l’esordio dei rossazzurri nel campionato di Serie D è finalmente vicinissimo. Un’emozione grande per tutti i protagonisti che compongono la rosa guidata da Giovanni Ferraro e per quelli dello staff dirigenziale di Ross Pelligra, che sperano che la clamorosa eliminazione contro la Sancataldese in Coppa Italia possa essere messa subito alle spalle e classificata come un imprevisto dovuto a un progetto appena nato e ancora da registrare.

È la vigilia di Ragusa-Catania SSD, l’esordio dei rossazzurri nel campionato di Serie D è finalmente vicinissimo. Un’emozione grande per tutti i protagonisti che compongono la rosa guidata da Giovanni Ferraro e per quelli dello staff dirigenziale di Ross Pelligra, che sperano che la clamorosa eliminazione contro la Sancataldese in Coppa Italia possa essere messa subito alle spalle e classificata come un imprevisto dovuto a un progetto appena nato e ancora da registrare.

Adesso la squadra non potrà essere pienamente rodata, ma nell’ultimo mese c’è stato il tempo di oleare i meccanismi della formazione di Ferraro e dare un’identità di gioco all’undici che scenderà in campo. L’attesa è altissima e non lo dimostrano solo gli abbonamenti venduti, che hanno superato quota 8000, con 12000 card We Catania già sottoscritte, perché i sostenitori rossazzurri hanno anche acquistato in massa i 1200 biglietti disponibili per il settore ospiti dell’impianto di casa degli iblei. Da qui è nata la polemica, con i tifosi del Ragusa che hanno annunciato che non entreranno allo stadio in segno di protesta per i soli 2200 posti a loro concessi, lasciando intendere come attorno a questa partita ci sia già un clima infuocato. Intanto, la società rossazzurra ha messo a segno un nuovo colpo di mercato definendolo proprio nella giornata di oggi, annunciando l'arrivo di Jefferson in attacco. Questo il comunicato del club etneo: "Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jefferson Andrade Siqueira, nato in Brasile a Guaruhlos il 6 gennaio 1988 e cittadino italiano. Dopo gli esordi in patria nel principale campionato nazionale con il Paranà, l’attaccante ha completato la crescita calcistica nella Primavera della Fiorentina e nel 2009/10 ha debuttato con il Frosinone in seconda serie e con il Cassino in C2. Successivamente, Jefferson ha vissuto un’esperienza nella massima divisione belga con l’Eupen, seguita dalle positive stagioni a Latina. In nerazzurro, in particolare, è stato tra i protagonisti della storica promozione in B ed è giunto fino alla finale dei playoff per la Serie A; tra i cadetti, ha disputato inoltre un campionato con il Livorno. In C, il neo-rossazzurro ha indossato anche le maglie della Casertana, del Teramo, della Viterbese, del Monza, della Giana Erminio, del Monopoli, del Padova e del Catanzaro, prima del recente ritorno al Latina. Il centravanti brasiliano conta complessivamente 276 presenze, 68 reti e 15 assist nelle competizioni professionistiche italiane".