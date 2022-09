Sabato di incendi nel Catanese . Al momento sono diverse le squadre dei vigili del fuoco, alcune giunte di rinforzo da alcuni comandi provinciali, a operare nei territori della provincia. Criticità nel territorio di Mascalucia , dove sono tre gli interventi, coinvolta anche la frazione di Massannunziata. Incendio anche in zona Paradiso degli Aranci : in via Papaia, le fiamme hanno lambito un'abitazione. Fuoco anche lungo la statale 192 , lungo la tangenziale, dove sono intervenuti i pompieri di Acireale e Palagonia.

Sabato di incendi nel Catanese. Al momento sono diverse le squadre dei vigili del fuoco, alcune giunte di rinforzo da alcuni comandi provinciali, a operare nei territori della provincia. Criticità nel territorio di Mascalucia, dove sono tre gli interventi, coinvolta anche la frazione di Massannunziata. Incendio anche in zona Paradiso degli Aranci: in via Papaia, le fiamme hanno lambito un'abitazione. Fuoco anche lungo la statale 192, lungo la tangenziale, dove sono intervenuti i pompieri di Acireale e Palagonia.

Roghi anche a San Pietro Clarenza e sulla collina di Vampolieri, nel territorio al confine tra Aci Castello e Aci Catena. A preoccupare di più è però un incendio che sta lambendo la zona dell'Oasi del Simeto: impegnati anche i mezzi aerei, canadair e un elicottero della forestale. La sezione navale dei vigili del fuoco è in allerta, nell'ipotesi di un'evacuazione della zona via mare. Oltre una ventina di richieste di intervento attendono di essere espletate. A contribuire alle operazioni di spegnimento sono anche le squadre di protezione civile locali. Gli incendi hanno creato nelle ultime ore anche problemi ai voli in partenza da Catania.