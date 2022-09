«Il responsabile è stato sanzionato e pagherà i danni, deve rappresentare un monito per tutti». Sono le parole del sindaco di Pedara, Alfio Cristaudo, dopo che le telecamere comunali installate all'interno dell'area Expò hanno immortalato un giovane mentre compiva un atto vandalico. Il ragazzo, giunto a bordo di uno scooter insieme a un ragazzino, ha divelto alcuni pannelli della vetrata dell'area pubblica. Poi è fuggito a bordo del mezzo a due ruote.

«Era stata tolta la porta per accedere all’area Expò per consentire a tutta la cittadinanza la fruibilità della zona - dichiara il primo cittadino -. Purtroppo tale decisione ha permesso ad alcuni frequentatori dell’area di vandalizzare il bene comune. Prima di essere costretto a denunciare, mi sono più volte appellato alle famiglie, ai residenti, a tutti i pedaresi affinché si vigilasse su comportamenti e azioni dei propri figli, familiari o amici. Mi procura rammarico, aver dovuto prendere decisioni, da cui è complesso tornare indietro, ma non mi è stata data altra scelta. Il responsabile degli atti vandalici è stato sanzionato e pagherà i danni e deve rappresentare un monito per tutti. Invito quindi alla massima collaborazione, al rispetto degli spazi comuni e - conclude Cristaudo - alla verifica di comportamenti che ledono il nostro paese».