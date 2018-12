Nel pomeriggio un incendio si è scatenato all'interno di un appartamento che si trova in viale Nitta, a Catania, al quarto piano di una palazzina. Le fiamme si sarebbero propagate, secondo i vigili del fuoco, dalla cappa della cucina. In quel momento la casa era disabitata. Una densa nuvola di fumo ha avvolto la zona. L'intervento dei pompieri si è rivelato piuttosto lungo, ma è servito a mettere in sicurezza lo stabile. Nessuno è rimasto ferito.

I vigili del fuoco sono inoltre intervenuti per liberare un ragazzo che vive accanto all'appartamento in cui si è sviluppato l'incendio. Il giovane, forse preso dal panico, non riusciva ad uscire dalla propria abitazione, per via della serratura della porta bloccata. I pompieri, per l'appunto, sono riusciti ad aprire l'uscio e metterlo in salvo.