Bloccati dopo l'assalto a un bar della provincia etnea. In manette Demy Alfio Mascali e Sebastiano Mazzocca, entrambi già noti alle forze dell'ordine. I fatti risalgono alla nottata di ieri, quando intorno alle 2.20 è stata diramata una nota radio per un furto all'interno di un bar lungo la strada statale 114. A seguire, a distanza attraverso le telecamere, i due individui c'erano gli operatori di un istituto di vigilanza. Raggiunto il posto gli agenti di polizia hanno intercettato l'auto dei fuggiaschi, seduti all'interno con ancora il passamontagna.

Vista la volante Mascali e Mazzocca hanno provato la fuga ma, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati nei pressi dello svincolo di via Priolo, nella zona di San Giuseppe La Rena. Nelle tasche del giubbotto di Mascali è stato recuperato un passamontagna e soldi per un totale di 1248 euro. In macchina c'erano anche un registratore di cassa con 200 euro, confezioni di caffè, superalcolici e 310 gratta e vinci oltre a delle paste di mandorla con l'etichetta di un bar di Scordia.

Proprio questo particolare ha portato gli agenti nell'attività commerciale in provincia di Catania. Con il responsabile che ha confermato che, durante la notte, aveva subito il furto attraverso il danneggiamento di una finestra. Dopo una perquisizione domiciliare gli agenti hanno recuperato altra refurtiva nell'abitazione di Mazzocca. L'uomo nascondeva un computer, sigarette e materiale vario. I due malviventi sono stati trattenuti in questura in attesa del processo per direttissima.