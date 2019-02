La posta in palio è sempre più alta: con le giornate che passano e la vetta che si allontana, ogni passo falso rischia di avere un peso specifico determinante. Lo sa bene anche un Andrea Sottil più nervoso del solito che ieri, in conferenza stampa, ha risposto alle domande dei giornalisti in vista della sfida di oggi pomeriggio - ore 16:30 - contro la Casertana. Un incontro da vincere, giocando però un calcio diverso rispetto alle ultime uscite. «Dobbiamo fare molto di più, svoltando assolutamente in termini di propositività di gioco, cercando di essere più sbarazzini e arroganti. Abbiamo la necessità - ribadisce il tecnico - di iniziare ad incanalare prestazioni di una certa qualità, mettendo in campo più spregiudicatezza».

Le assenze, ovviamente, non facilitano il compito. Nell'elenco dei 21 convocati non figurano infatti pezzi da novanta come Simone Ciancio, Christian Llama, Giuseppe Rizzo e il nuovo acquisto Vincenzo Sarno. La situazione di quest'ultimo è chiara. «Sarno domenica scorsa aveva avuto un forte fastidio muscolare che mi ha portato a non poterlo utilizzare. Era troppo rischioso farlo - ammette il mister rossazzurro - e anche questa settimana non ha potuto fare allenamenti. Non è un problema di grande entità, ma meglio non rischiare. Ciancio - prosegue il tecnico - ha un problema alla schiena e prosegue nelle cure mirate, così come Llama, alle prese con problemi muscolari. Rizzo, invece, rientrerà la prossima settimana».

La Casertana di mister Raffaele Esposito arriva sulle ali di quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate: il quinto posto a quota 35 è la miglior posizione arpionata finora dai falchetti. «Hanno qualche assenza tra infortuni e squalifiche - ricorda Sottil - ma il bomber Luigi Castaldo è un punto di riferimento: vanno ad ancorarsi su di lui per innescare i movimenti degli interni e dei due trequartisti. Li rispettiamo, ma noi abbiamo armi e qualità per far loro male. In attacco dobbiamo andare a colpire con decisione e veemenza». In tal senso, il rientro di Alessandro Marotta può essere importante. «Gli specialisti e l'otorino hanno dato l'ok - afferma il tecnico etneo - e lui è reduce da una settimana standard di allenamento. Sta bene ed è a completa disposizione».

I rumors della vigilia danno proprio Marotta subito in campo, con Matteo Di Piazza che potrebbe scalzare Davis Curiale al centro di un attacco completato dalla freccia Kalifa Manneh. Confermato il blocco in mezzo al campo formato da Marco Biagianti, Ciccio Lodi e il nuovo arrivato Giuseppe Carriero. Dietro a loro dovrebbe agire il quartetto composto da Luca Calapai, Ramzi Aya, Tommaso Silvestri e Joel Baraye. Vincere e convincere sarà la parola d'ordine di una squadra temporaneamente scivolata al terzo posto a quota 44: la Juve Stabia capolista riposa, sarà importante provare ad accorciare le distanze dalla vetta e non fare scappar via Catanzaro e Trapani. Con una Casertana ritrovata servirà una prova quasi impeccabile.

Probabili formazioni:

Catania (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Biagianti, Lodi, Carriero; Manneh, Di Piazza, Marotta. Allenatore: Sottil

Casertana (4-3-2-1): Adamonis; Blondett, Rainone, Pascali, Meola; De Marco, Vacca, D’Angelo; Padovan, Mancino; Castaldo. Allenatore: Esposito