Un incidente stradale si è verificato intorno alle 12.00 di oggi ad Aci Trezza, frazione marinara di Aci Castello. In via Livorno, quasi al confine con la frazione acese di Capo Mulini, una Wolkswagen Polo ha colpito una moto, schiacciandola contro un muretto in cemento che delimita un complesso residenziale. Sul mezzo a due ruote viaggiavano due persone, una delle quali, una ragazza, è rimasta ferita. La donna è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni di salute, così come la dinamica dell'incidente, al momento non sono note. L'altro centauro, un ragazzo, ha riportato una lieve ferita al ginocchio destro.

Sul posto si sono recati i carabinieri, la polizia municipale e l'ambulanza del 118. Nel punto in cui è avvenuto l'incidente si è radunata una piccola folla, presumibilmente per prestare soccorso ai due centauri. Nella zona il traffico veicolare è rimasto congestionato per circa mezz'ora.