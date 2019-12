Si è sviluppato un incendio , poco prima delle 13 , in un' abitazione in territorio di Motta Sant'Anastasia , sulla strada statale 192 , di fronte al ristorante Sigonella Inn . Una ragazza è rimasta gravemente ustionata , sul posto è intervenuto l'elisoccorso dell' ospedale Cannizzaro .

Da quanto si apprende, il rogo è scoppiato in un appartamento nei pressi della base Nato di Sigonella. Alle 13.04 il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania ha ricevuto la segnalazione e ha inviato sul posto una squadra da Paternò, una da via Cesare Beccaria, un'autoscala e un'autobotte di rincalzo.

In base a quello che risulta a questa testata, la donna non è l'unica ferita. Ci sarebbero anche altre persone coinvolte nel rogo. Le operazioni dei pompieri per tentare di domare le fiamme sono ancora in corso.