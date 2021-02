Riprendono venerdì 26 febbraio le visite guidate a cura di Officine Culturali al Monastero dei Benedettini di Catania . «Dopo quattro mesi di sospensione abbiamo pensato di ripartire coinvolgendo per primi gli studenti e le studentesse del dipartimento di Scienze umanistiche , che come noi - dicono da Officine Culturali - erano abituati a vivere quotidianamente il Monastero e che come noi hanno patito la distanza».

Riprendono venerdì 26 febbraio le visite guidate a cura di Officine Culturali al Monastero dei Benedettini di Catania. «Dopo quattro mesi di sospensione abbiamo pensato di ripartire coinvolgendo per primi gli studenti e le studentesse del dipartimento di Scienze umanistiche, che come noi - dicono da Officine Culturali - erano abituati a vivere quotidianamente il Monastero e che come noi hanno patito la distanza».

Alle 9.30 e alle 11.30 partiranno due passeggiate gratuite dedicate esclusivamente a loro, pensate per riprendere confidenza con alcuni degli ambienti più rilevanti, ma anche con qualche scorcio sconosciuto a molti. Per attenersi alle disposizioni di sicurezza in atto i posti saranno limitati e per partecipare è necessaria la registrazione. La giornata di venerdì 26 febbraio proseguirà alle 16 con le visite guidate all’ex complesso monastico che permetteranno a chiunque lo vorrà di compiere un viaggio nella storia che dal 1558 giunge fino ai giorni nostri, grazie all’intervento di recupero a cura dell’architetto Giancarlo De Carlo.

In occasione della ripresa delle attività il biglietto sarà ridotto per tutti i visitatori (5 euro anziché 8 euro). «Abbiamo avuto bisogno di qualche giorno in più per ripristinare gli spazi dopo tutto questo tempo di sospensione, ma tutto è pronto per accogliere i visitatori in piena sicurezza e per riscoprire le molteplici storie custodite dal complesso monastico», spiegano da Officine Culturali. Le visite guidate si svolgeranno con un numero di partecipanti che permetterà il distanziamento sociale e sarà necessario durante il percorso indossare la mascherina. Per scoprire i giorni e gli orari delle visite guidate al Monastero dei Benedettini consultare il sito www.monasterodeibenedettini.it.