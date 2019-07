Ruba un motorino al Porto, ai domiciliari 23enne

Nelle prime ore dell’alba odierna, agenti delle Volanti hanno tratto in arresto il catanese EVOLA Damiano, classe ’96 per il reato di furto aggravato. Erano circa le ore 4:10, quando i poliziotti in servizio di controllo del territorio, presidiando la via Acquicella Porto, hanno visto due scooter con a bordo tre persone che spingevano un quarto individuo che si trovava a bordo di uno scooter Honda.

Forti dell’esperienza che suggeriva loro quella modalità come modus operandi utilizzato per trafugare motoveicoli, i poliziotti sono intervenuti bloccando proprio lo scooter che veniva spinto dagli altri due mezzi che, avendo scorto la Volante ancor prima che potesse avvicinarsi a loro, si erano allontanati in direzioni diverse, facendo perdere le loro tracce.

A bordo dello scooter Honda si trovava il menzionato Evola al quale non è rimasto altro che ammettere di aver rubato il motociclo, nelle vicinanze del porto di Catania. L’arrestato è stato immediatamente condotto in Questura per gli atti di rito; su disposizione del P.M. di turno, è stato poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio di convalida. Il motociclo è stato posto sotto sequestro, in attesa di essere riconsegnato al proprietario.

(Fonte: Ufficio stampa questura di Catania)