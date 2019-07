È stato fatto il possibile, ma il ficus di via degli Studi , a Paternò , è morto . L'albero è rimasto vittima dell'avvelenamento perpetrato lo scorso aprile , quando una o più persone - al momento ignote e probabilmente destinate a rimanere tali - hanno gettato nella terra gasolio e oli esausti con l'intento di fare seccare tre piante collocate sul territorio paternese. Obiettivo centrato per il grosso albero. « Era troppo compromesso », si rammarica l' assessore comunale al Verde Vito Rau .

Gli altri due alberi avvelenati si trovano in piazza San Francesco di Paola e sarebbero stati irrorati con il veleno in un momento diverso rispetto all'albero di via degli Studi. Le due azioni vandaliche potrebbero non essere collegate, sebbene si siano svolte a breve distanza di tempo e sempre in orario notturno. Gli autori hanno agito in modo preciso: prima hanno tagliato le radici che affioravano all'esterno, poi hanno scorticato i due ficus e li hanno irrigati con oli esausti di motore mischiati a veleno. Stessa trafila per l'albero di via degli Studi, che però è stato bagnato con il gasolio.

Le altre due piante, però, hanno avuto una sorte più felice e sono riuscite a riprendersi. Solo per una non c'è stato nulla da fare. «Entro agosto provvederemo a rimpiazzarla - dice Rau - Abbiamo trovato uno sponsor: c'è un imprenditore pronto ad acquistare un nuovo albero e a piantarlo». Tuttavia, prima che venga sradicato il ficus deceduto, è necessario effettuare un accurato sopralluogo del terreno, visto che proprio da lì passano dei cavi elettrici. Per questo motivo è stato richiesto l'intervento di una ditta specializzata nel settore.