Paternò-Catania, lunghe code per la bitumazione

Code fino a tre chilometri hanno caratterizzato il traffico veicolare lungo la strada statale 121 Paternò-Catania, in direzione del capoluogo etneo. A causarle i lavori di bitumazione che interessano il tratto che coincide con lo svincolo Misterbianco Siepi. Non si conoscono ancora i tempi necessari per ultimare i lavori. Ma si tratta di un vero e proprio calvario per centinaia di automobilisti costretti a stare in fila per circa 40 minuti.